Посольство РФ в Вильнюсе подтвердило задержание двух пограничников в Литве

На территории Литвы задержали двух российских пограничников. Эту информацию в понедельник, 26 августа, подтвердило посольство РФ в Вильнюсе.

«Факт того, что инцидент произошел, можем подтвердить, но никаких комментариев дать не можем», — цитирует «РИА Новости» представителя российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что задержание произошло 23 августа в Ниде в связи с якобы незаконным пересечением госграницы, сообщает телеканал «Звезда».

Телеканал LNK сообщил, что в Литве пограничники задержали двух вооруженных сотрудников пограничной службы ФСБ РФ. По словам замглавы Службы охраны госграницы страны Видаса Мачайтиса, вечером в пятницу россияне с пистолетами зашли на литовскую территорию. Их засекла система видеонаблюдения, уточняет RNS.

23 августа газета Минобороны России сообщила, что в течение недели у российских границ провели разведку 27 иностранных летательных аппаратов.