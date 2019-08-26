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Похоронившего ребенка на кладбище животных мужчину осудили в Липецке

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В Липецке вынесен приговор в отношении мужчины, который уронил дочь своей сожительницы и похоронил тело ребенка на кладбище домашних животных. Горожанина признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, подсудимый взял на руки девочку и отнес в ванную комнату. Там мужчина поскользнулся и выронил ребенка. От полученных травм девочка скончалась. Сожительнице обвиняемый обращаться в скорую помощь не разрешил, опасаясь уголовной ответственности. Тело ребенка мужчина закопал на кладбище домашних животных, пишет GOROD48.

После произошедшего сожители с тремя детьми переехали к родственникам, затем — в съемную квартиру. Позже семья уехала в село под Липецком к другу подсудимого. Во время употребления спиртного мужчина рассказал товарищам о ситуации с погибшим ребенком, после чего о произошедшем стало известно полиции.

После обнаружения тела девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подсудимого приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также в отношении матери ребенка возбудили дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ходе вскрытия у погибшей девочки обнаружили травму руки. Как выяснилось, мать не сообщала о переломе руки медикам.

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