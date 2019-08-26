Два жилых дома пострадали в пожарах в Якутске

В Якутии 25 августа произошло семь техногенных пожаров. Два из них возникли в частном доме и квартире в Якутске. Об этом ИА SakhaNews сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Информация о первом возгорании поступила на пульт спасателей в 8:15 утра по местному времени. Загорелась квартира в доме барачного типа на четыре квартиры. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и спасти дом. Огонь повредил веранду и чердак на общей площади 9 кв. м.

Второй вызов поступил в 9:27 из СОТ «Этна» по Покровскому тракту. Здесь загорелся частный двухэтажный дом. Огонь повредил стену, веранду, потолочное перекрытие и вещи. Пожарным удалось предотвратить распространение огня. Площадь возгорания составила 12 кв. м. Предположительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.

Точные причины возгораний, их виновные и сумма ущерба устанавливаются.