Российский летчик завоевал золото на ЧМ по высшему пилотажу

Российский летчик получил золотую медаль на чемпионате мира по высшему пилотажу в классе Unlimited, проходящем в Шатору в центральной Франции. Об этом 26 августа ТАСС сообщили в Федерации самолетного спорта Москвы.

«Золотую медаль на чемпионате мира завоевал Михаил Мамистов за «темный комплекс» упражнений», — говорится в сообщении. Набор выполняемых летчиком фигур в таком комплексе становится известен только накануне выступления.

Ранее на этом же чемпионате Мамистов завоевал серебряную медаль в «известной программе», которая отрабатывается участниками задолго до самих соревнований.

Мамистов является пятикратным абсолютным чемпионом Европы, а также первым и единственным трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Кроме него в состав российской сборной вошли Александр Кротов, Владимир Гавриленко, Екатерина Антонова, Олег Шполянский и Светлана Капанина. Команда летчиков выступает на самолете Extra-330S.

Чемпионат проходит раз в два года, в этом году в соревнованиях принимают участие 18 стран.

15 августа команда России выиграла кубок «Авиадартса» на Армейских международных играх.