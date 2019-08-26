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Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы

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Фото: TASS/Zuma/Panoramic
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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит от трех недель до месяца из-за травмы, полученной в ходе матча третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы» (4:0). Об этом 26 августа пишет La Parisien.

Форварда заменили на 66-й минуте. По данным источника, игрок получил разрыв мышцы бедра. По оценкам врачей, для восстановления 20-летнему спортсмену понадобится от трех недель до месяца, пишет RT. Таким образом Мбаппе не сможет выйти на поле в составе сборной Франции в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против командам Албании и Андорры, уточняет «Газета.ру».

Также отмечается, что в матче против «Тулузы» пострадали и другие игроки ПСЖ — защитник Абиб Диалло и Эдинсон Кавани, пишет «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в четырех матчах за ПСЖ и записал в свой актив два гола и одну голевую передачу.

4 августа сообщалось, что Мбаппе толкнул Неймара после победы ПСЖ в Суперкубке Франции.

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