Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит от трех недель до месяца из-за травмы, полученной в ходе матча третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы» (4:0). Об этом 26 августа пишет La Parisien.

Форварда заменили на 66-й минуте. По данным источника, игрок получил разрыв мышцы бедра. По оценкам врачей, для восстановления 20-летнему спортсмену понадобится от трех недель до месяца, пишет RT. Таким образом Мбаппе не сможет выйти на поле в составе сборной Франции в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против командам Албании и Андорры, уточняет «Газета.ру».

Также отмечается, что в матче против «Тулузы» пострадали и другие игроки ПСЖ — защитник Абиб Диалло и Эдинсон Кавани, пишет «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в четырех матчах за ПСЖ и записал в свой актив два гола и одну голевую передачу.

4 августа сообщалось, что Мбаппе толкнул Неймара после победы ПСЖ в Суперкубке Франции.