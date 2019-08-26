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Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 августа, внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщается на сайте парламента.

Речь идет о врио главы региона Махмуд-Али Калиматове, депутате думы Назрани Урусхане Евлоеве и старшем специалисте ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеде Зурабове.

Выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сложил полномочия в конце июня. Принимая его отставку, Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на то что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует позитивную динамику выше среднероссийской в таких сферах, как строительство и промышленное производство.

8 июля Евкуров был назначен на пост заместителя министра обороны России, в военном ведомстве он будет курировать Главное управление боевой подготовки ВС РФ и Службу безопасности полетов авиации ВС РФ.

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