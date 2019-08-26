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Новую котельную построят в Уссурийске в 2020 году

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В Уссурийске (Приморский край) в 2020 году планируют построить новую котельную в районе слободы. Это позволит решить проблему теплоснабжения на многих улицах, жители которых вынуждены мерзнуть зимой четвертый год.

Как сообщили ИА UssurMedia в уссурийском МУП «Тепловые сети», котельную мощностью 100 МВт/ч возведут на улице Дарвина. Она позволит переключать жилье микрорайонов слободы и Восход от ведомственных теплоисточников на муниципальный.

О проблеме с теплоснабжением местные жители сообщили главе администрации Евгению Коржу на встрече. Чтобы разобраться в ситуации было решено провести пробный пуск системы отопления в сентябре. Эксперты должны будут проверить каждые радиатор и трубу в доме.

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