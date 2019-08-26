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Организаторов опасных прыжков с парашютом будут судить в Средней Ахтубе

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В Волгоградской области начальник авиационно-технического спортклуба «Ястреб» вместе с заместителем обвиняются в оказании небезопасных услуг. Им грозит до шести лет лишения свободы, отметили в Южной транспортной прокуратуре. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, которое направлено в Среднеахтубинский районный суд.

Обвиняемые заключили договоры с кадетами Ахтубинской школы-интерната имени П.О. Сухого на платные прыжки с парашютом, напоминает «НовостиВолгограда.ру». Инцидент произошел в районе поселка Средняя Ахтуба в июне 2017 года. Там проводились прыжки с парашютом для 26 кадетов.

Спортклуб предоставил самолет Ан-2, которым управлял всего один пилот, тогда как минимальный состав экипажа включает в себя командира и второго пилота. Парашютные системы по своим техническим свойствам оказались непригодными для использования. На площадке приземления отсутствовал дежурный врач. Поэтому кадеты совершали прыжки без предварительного медосмотра.

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