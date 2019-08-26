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Фасад инженерной школы пришлось менять в Комсомольске за неделю до открытия

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В Комсомольске-на-Амуре рабочие начали разбирать фасад инженерной школы, сроки сдачи которой переносились много раз. Школа должна официально открыться через неделю.

По словам директора школы Петра Черемухина, на фасаде устраняются недочеты, выявленные комиссией пожнадзора. На небольшой части здания был использован утеплитель, который не отвечает нормативам из-за степени горючести, пишет ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на городской ресурс «Флюгер» во «Вконтакте».

Черемухин также подчеркнул, что на дате открытие работы никак не отразятся – занятия начнутся 2 сентября.

В декабре прошлого года сроки сдачи объекта переносились из-за монтажа систем охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления.

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