Два человека пострадали в ДТП с локомотивом в Тамбовской области
Грузовой автомобиль столкнулся с локомотивом в Тамбовской области. Травмы получили два человека.
Авария произошла возле станции Вяжки на территории Моршанского района. По данным МЧС, грузовик «ГАЗ» выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и совершил столкновение с локомотивом. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Водитель и пассажир грузовика получили травмы головы. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Бурятии при столкновении грузового поезда и легкового автомобиля погибли три человека.