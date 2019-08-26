Два человека пострадали в ДТП с локомотивом в Тамбовской области

Грузовой автомобиль столкнулся с локомотивом в Тамбовской области. Травмы получили два человека.

Авария произошла возле станции Вяжки на территории Моршанского района. По данным МЧС, грузовик «ГАЗ» выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд и совершил столкновение с локомотивом. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Водитель и пассажир грузовика получили травмы головы. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Бурятии при столкновении грузового поезда и легкового автомобиля погибли три человека.