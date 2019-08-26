Две новые школы начнут работу в Казани

В Казани откроются две новые школы — многопрофильные лицеи на 2725 мест в жилом комплексе «Весна» и по улице Р. Гареева. В них созданы условия для обучения по нескольким профилям, особое внимание уделят изучению языков.

Завершается строительство пристроев к гимназии № 93, школам № 114 и «СоЛнЦе», пишет ИА «Татар-информ». Для детей с ограниченными возможностями здоровья заработают два новых ресурсных класса. С нового учебного года четыре городские школы (лицей № 131, лицей – инженерный центр, гимназии № 7 и № 19) начнут работать в качестве опорных школ Российской академии наук.

Напомним, межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы для школьников» стартует с 1 сентября в восьми пилотных регионах России, среди которых Татарстан. Участие будет исключительно добровольным. Ребята смогут повысить свои навыки в области культуры и синхронизировать их с полученными знаниями.