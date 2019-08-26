Появились новые требования к охране учебных заведений

В российских школах и детских садах усилят меры безопасности. Новые правила защиты разработали в правительстве. Нововведения также коснутся техникумов, колледжей и летних лагерей. Все учебные заведения оборудуют постами охраны, видеонаблюдением, сигнализацией, тревожными кнопками и металлоискателями. Все объекты разделят на четыре категории опасности. Чем выше риски, тем больше будет требований. Статус организации определит специальная комиссия. В ее состав комиссии войдут сотрудники МЧС и Росгвардии.