День флага России в Москве отпраздновали свыше 500 тыс. человек

В праздновании Дня флага России приняли участие свыше 500 тыс. горожан. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Для жителей и гостей столицы организовали праздничные мероприятия на десятках городских площадок в разных форматах — концерты, флешмобы, мастер-классы, кинопоказы. Самыми крупными площадками празднования стали парк Победы на Поклонной горе, проспект Академика Сахарова, музей-заповедник «Коломенское», Екатерининский парк, сад «Эрмитаж» и ВДНХ, уточняет НСН. Всего праздничные мероприятия по случаю 350-летия государственного флага прошли на 33 городских площадках.

Так, на проспекте Академика Сахарова 110 тыс. москвичей наблюдали за флешмобом «Флаг-рекордсмен», в рамках которого горожане растянули полотно размером свыше 2,5 тыс. кв. м. Эта акция попала в Книгу рекордов России. Там же прошел концерт «Герои рядом с нами», участие в котором приняли группы «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Валерия, Тимати, Григорий Лепс и Филипп Киркоров. На Поклонной горе выступили всадники Кремлевской школы верховой езды и почетного караула президентского полка, сообщает телеканал «360».