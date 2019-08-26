Прямой эфир

День флага России в Москве отпраздновали свыше 500 тыс. человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В праздновании Дня флага России приняли участие свыше 500 тыс. горожан. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Для жителей и гостей столицы организовали праздничные мероприятия на десятках городских площадок в разных форматах — концерты, флешмобы, мастер-классы, кинопоказы. Самыми крупными площадками празднования стали парк Победы на Поклонной горе, проспект Академика Сахарова, музей-заповедник «Коломенское», Екатерининский парк, сад «Эрмитаж» и ВДНХ, уточняет НСН. Всего праздничные мероприятия по случаю 350-летия государственного флага прошли на 33 городских площадках.

Так, на проспекте Академика Сахарова 110 тыс. москвичей наблюдали за флешмобом «Флаг-рекордсмен», в рамках которого горожане растянули полотно размером свыше 2,5 тыс. кв. м. Эта акция попала в Книгу рекордов России. Там же прошел концерт «Герои рядом с нами», участие в котором приняли группы «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Валерия, Тимати, Григорий Лепс и Филипп Киркоров. На Поклонной горе выступили всадники Кремлевской школы верховой езды и почетного караула президентского полка, сообщает телеканал «360».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве развернули гигантский флаг в честь Дня российского триколора
Развернутое в Москве полотно с флагами попало в Книгу рекордов России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019