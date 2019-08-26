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Два человека погибли в ДТП на трассе в Тюменской области

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Два автомобиля столкнулись на трассе в Тюменской области. Смертельные травмы получили два человека, в том числе подросток.

Авария произошла на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. По данным Госавтоинспекции, столкнулись автомобили «Нива» и Toyota. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения, сообщает портал «Наш город».

В результате аварии погибли 15-летний пассажир иномарки и 37-летний водитель «Нивы». В больницу доставлены водитель Toyota и его сын. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Сатке (Челябинская область) восемь человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей и маршрутки.

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