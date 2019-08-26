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Телеканалу «Playboy TV» вынесли предупреждение за брань в эфире

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Телеканалу «Playboy TV» вынесли письменное предупреждение за нецензурную брань в эфире. Соответствующее письмо Роскомнадзор направил редакции и учредителю телеканала.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в понедельник, 26 августа, предупреждение вынесено «в рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением российского законодательства в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций».

По данным Роскомнадзора, во время записи одного из эфиров сотрудники телеканала использовали матерные слова и выражения, что нарушает статью 4 закона «О средствах массовой информации».

Ранее в августе Роскомнадзор потребовал от украинского новостного портала nv.ua ограничить доступ к материалам, содержащим оскорбления гимна России. Контент с сайта был удален.

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