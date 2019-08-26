Эксперт рассказал о способах экстренной остановки стиральной машинки

Самым простым способом срочно остановить стиральную машинку в случае необходимости, если в кармане стирающейся вещи остались деньги или какой-то предмет, — это нажать кнопку старта/паузы. Об этом рассказал руководитель испытательного и сертификационного центра Олег Драницкий.

Однократное нажатие на кнопку приведет к временной приостановке программы стирки. Если же кнопку удерживать в течение нескольких секунд, то произойдет отключение заданной программы.

«Машинку можно остановить, если ее конструкция позволяет это сделать. Если остановить ее с помощью кнопки «Пуск/стоп», то никаких проблем не возникнет, — цитирует эксперта сайт aif.ru. При этом он отметил, что отключение машинки от сети без надобности может сказаться на работоспособности устройства.

После нажатия кнопки «Пуск» нужно дождаться открытия замка дверцы и выполнить необходимые действия. Следует учитывать, что при остановке программы бак машины может быть заполнен водой. Чтобы не затопить соседей и не испортить напольное покрытие, сначала нужно удостовериться в том, что уровень воды ниже уровня нижней кромки загрузочного люка.

Слить воду можно с помощью фильтра, который расположен за откидной дверцей в нижней фронтальной части стиральных машин-автоматов. Чтобы вода не попала на пол, под машинку нужно подставить какую-нибудь невысокую емкость. Также воду можно слить с помощью программ отжима или слива.

Если же машинка перестала реагировать на элементы управления после остановки программы, необходимо полностью отключить ее от сети и подождать около 10–15 минут. После повторного запуска отключение от источника питания позволит возобновить нормальное функционирование техники. Если и это не помогло, следует вызвать мастера.

В мае в посольстве Великобритании в Москве произошел пожар после короткого замыкания в стиральной машинке. В результате инцидента из здания дипломатического представительства были эвакуированы 20 человек.