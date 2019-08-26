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Артефакты нашли при ремонте исторического здания в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде во время ремонта одного из домов на Новой улице нашли артефакты, которые относятся к дореволюционной эпохе. Речь идет о склянках, газетах и этикетках.

Ремонтные работы проводились в доме в рамках проекта «Том Сойер Фест. Нижний Новгород». Активисты, обнаружившие исторические вещи, рассказали, что эти предметы находились в обшивке дома. Они не исключили, что ценные находки ждут их на чердаке здания, который они еще не ремонтировали.

В рамках проекта «Том Сойер Фест» волонтеры реставрируют дома. Как отмечает ИА «НьюсНН», во время ремонта пристройки к зданию на Новой улице им удалось обнаружить старинную Донскую икону Божией Матери.

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