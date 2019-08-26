В Тюменской области ввели карантин из-за заболевания коров

Карантин ввели из-за вспышки заболеваемости узелковым дерматитом среди коров в Тюменской области. Болезнь приводит к гибели животных.

По данным ветеринаров, заболевание выявлено у двух коров в селе Новоселезнево Казанского района. Специалисты уточняют, что болезнь весьма заразна. Специалисты объявили село неблагополучной зоной, в населенном пункте проводятся ограничительные мероприятия, в том числе дезинфекция помещений и транспорта. Кроме того, ветеринары вакцинируют здоровых животных, пишет ИА «Ура.ру».

Узелковый дерматит не представляет опасности для человека, но может привести к гибели коров. Специалисты устанавливают, откуда вирус появился на территории Тюменской области.