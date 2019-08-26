Подросток в Оренбурге отравился алкоголем на пляже

Полиция проводит проверку по факту отравления подростка алкоголем в Оренбурге. 13-летний мальчик распивал спиртное со взрослыми на пляже.

По данным правоохранительных органов, несовершеннолетний проводил время с компанией взрослых на берегу Урала. В результате употребления алкоголя он получил отравление средней тяжести. Подросток был госпитализирован, сообщает РИА «Оренбуржье».

По факту произошедшего проводится проверка. Полиция намерена привлечь к ответственности молодого человека, который допустил распитие алкоголя несовершеннолетним, а также родителей мальчика.