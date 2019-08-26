В Кремле оценили перспективы продления СНВ-3

От властей США пока не поступает никаких сигналов о перспективах договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 26 августа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Вашингтон пока не сообщает о готовности либо неготовности вести переговоры о соглашении. Если же продлить срок действие документа не удастся, то последствия будут «достаточно губительными».

«Будет нанесен урон стратегической стабильности. Фактически мы все, я имею в виду человечество, мы останемся без единого документа, который регулировал бы эту область», — подчеркнул Песков.

СНВ-3 был подписан в 2010 году, действие документа заканчивается в феврале 2021 года. Соглашение остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

Ранее в августе в Пентагоне предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России».

19 августа состоялось заседание Совбеза ООН, созванное после ракетных испытаний США. На заседании и.о. постпреда России при организации Дмитрий Полянский указал на угрозу разрыва СВН-3 из-за расторгнутого ранее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — этот документ, по словам Полянского, являлся опорой в договорах по вооружениям.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из ДРСМД в прошлом году, отметив, что хочет заключить новую сделку, но уже при участии Китая. В ответ на действия Вашингтона Москва также была вынуждена приостановить выполнение условий договора. Таким образом, соглашение официально прекратило существование 2 августа по инициативе США.