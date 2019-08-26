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Тверские активисты получили грант на форуме «Территория смыслов»

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Тверскую область отметили грантом на шестой смене форума «Экосреда – экология» V Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Он проходит в Московской области. Награды удостоена инициатива активистов по благоустройству Твери.

Как отмечают «Тверские ведомости», в конкурсе молодежных проектов и инициатив, проведенном в рамках форума Федеральным агентством по делам молодежи, представили проект «Город чистых стен». Его главная цель – очистить Тверь от несанкционированных граффити и незаконной рекламы. На деньги гранта приобретут специализированное оборудование.

В 2019 году форум в Подмосковье объединил около 6 тыс. специалистов на шести профильных сменах. Федеральное агентство молодежи представило сертификаты на гранты на общую сумму порядка 70 млн рублей. Именно это ведомство, а также АНО «Россия – страна возможностей», являются организаторами форума. Образовательным партнером выступает Высшая школа экономики.

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