Оправдательный приговор директору ПРУ Саратова оставили в силе

Саратовская транспортная прокуратура не смогла добиться отмены оправдательного приговора в отношении экс-директора ЗАО «Пассажирское речное управление» Сергея Чернышева. Его обвиняли в мошенничестве.

Решение об оправдании принимал Октябрьский районный суд. Законность судебного решения подтвердил суд Саратовской области, куда была подана апелляция, отмечает ИА «Взгляд-инфо».

Следствие считает, в период с 2017 по 2018 год, исполняя государственные контракты по перевозке пассажиров речным транспортом по маршрутам Саратов–Сосновка, Саратов–Шумейка и Хвалынск–Духовницкое, Чернышев подавал в региональное министерство транспорта завышенные сведения о пассажирах, перевезенных в навигационный период. Это якобы помогло ему получить дополнительную субсидию и средства регионального бюджета на сумму в 496 тыс. рублей.

17 июня 2019 года районный суд Саратова оправдал Чернышева и снял с него обвинения по статье «Мошенничество».