В США появился бюст Юрия Гагарина

В американском штате Огайо открыли бюст Юрия Гагарина. По словам российского посла в Америке Анатолия Антонова, установка памятника укрепит дружбу между народами обеих стран. Это уже пятый бюст космонавта работы скульптора Леонова в США. Мемориалы первому космонавту установлены в 40 странах мира.