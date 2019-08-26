Пострадавшие от паводка в Уссурийске начнут получать выплаты 27 августа

В Уссурийске за возмещением ущерба в результате паводка обратились 318 местных жителей. Первые выплаты пострадавшие начнут получать во вторник, 27 августа.

Как сообщили ИА UssurMedia в администрации Уссурийского городского округа, больше всего заявлений на возмещение поступило от горожан. По состоянию на день 26 августа было зафиксировано 163 заявления об ущербе в связи с подтоплением домов и 306 — по утрате урожая.

В выходные на территории УГО прошли сильные дожди. Уровень воды в реках поднялся на 40–50 см. В реке Раздольной он составил 669 см, при выходе на пойму — 560 см.

Транспортное сообщение полностью восстановлено. Основные силы направлены на очистку придомовых территорий от мусора и восстановление кюветов. Социально-значимые объекты работают в штатном режиме, общеобразовательные учреждения полностью готовый к началу учебного года.