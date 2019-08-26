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Жители Брянска сообщили о нашествии лесных клопов

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В Брянске появилось большое количество лесных клопов. Жители города жалуются на большое число насекомых в квартирах и офисах.

Специалисты считают, что увеличение численности клопов связано с колебаниями температуры и влажности в течение лета. Насекомые залетают в окна квартир и офисов, издают треск и создают неприятный запах в помещении. О жалобах горожан пишет NASHBRYANSK.RU.

Исследователи уточняют, что рост популяции клопов наблюдался в течение последних 20 лет. Несмотря на дискомфорт от появления насекомых, для людей они опасности не представляют.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае впервые обнаружили певчих цикад. Это новый для региона вид насекомых.

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