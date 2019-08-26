В Петербурге завершился второй день работы Всероссийского молодежного форума «Выше крыши»

Во второй день работы Всероссийского молодежного форума «Выше крыши» прошли дискуссионные сессии и мастер-классы с участием бизнесменов, художников, блогеров, спортсменов, представителей власти и общественных организаций — всего более 20 мероприятий.

На главной площадке форума состоялась сессия «Санкт-Петербург — город возможностей», в ходе которой обсуждались тренды развития городского пространства. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин отметил необходимость заранее обсуждать все градостроительные инициативы с горожанами и развивать зеленые зоны, зоны для отдыха. «Мы начинаем разворачиваться в сторону парков и публичных пространств, и сегодня планы у города грандиозные. Сейчас идут дискуссии по арт-парку, который будет создан на берегу Невы вместо судебного квартала. Там будут проходить выставки современного искусства», — сказал он. Руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлёва подчеркнула, что часто в реализации городских инициатив не хватает консолидации жителей и четкого понимания потребностей той или иной территории. Для этого она посоветовала выстраивать коммуникации и объединять усилия.

В сессии принимал участие российский художник-каллиграф, основатель направления «каллиграфутуризм» Покрас Лампас, который рассказал о развитии городских культурных пространств на бывших промышленных площадках. Они становятся сегодня новыми точками притяжения модной и креативной молодежи. Спикеры отметили высокий уровень организации форума и большой интерес его участников к теме развития комфортной городской среды.

Этот разговор был продолжен на сессии в формате сторителлинг «Наше пространство. Лучшая версия себя». Ее участники представили личные кейсы, истории становления, личностной и профессиональной трансформации в условиях влияния современной городской среды. Модератор сессии общественный деятель, блогер на колёсах Наталья Камолинкова рассказала о своем опыте: «Город — это люди. Мы сами можем влиять на пространство. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский отметил динамичность современного города и жизни в нем: «Нужно быть готовыми меняться и уметь управлять изменениями». Своим опытом в бизнесе поделились основатель сервиса YouDo Денис Кутергин и ресторатор Павел Чесноков. Они дали молодежи много практических советов и лайфхаков, как организовать свой бизнес, на что стоит всегда нужно обращать внимание. Все спикеры сессии подчеркнули тезис о том, что сегодня очень важную роль в достижении успеха играют коммуникации, которые нужно выстраивать на основе уважения, доверия и открытости.

Блогер Николай Соболев провел спринт-сессию «Эпоха глобализации и массмедиа: идентичность города», на которой участники обменялись мнениями о современном информационном пространстве и правилах разумного потребления информации. Спикеры поделились своим мнением о том, как быстро ориентироваться в медиапространстве и кто такой медиагражданин. Топовые эксперты в области социальных медиа, среди которых основатель коммуникационного агентства Инди Гогохия, провели ворк-шопы по продвижению в социальных сетях. Они рассказали, как сделать эффектное фото для своей странички и привлечь подписчиков. Для участников форума работали несколько пространств, в том числе спортивная площадка и зона технологий.

Во второй день работы форума были выбраны победители грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, а также завершился финал кадрового конкурса «Мой город — мои возможности». Его результаты были объявлены на официальной церемонии закрытия форума.