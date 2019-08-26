Пассажирка погибла при опрокидывании машины в кювет в Якутии

В Оймяконском районе Республики Саха (Якутия) опрокинулся автомобиль «ВАЗ», погибла пассажирка. Водитель в момент аварии был пьян.

Как рассказали ИА YakutiaMedia в УГИБДД по республике, авария произошла в ночь на 26 августа на трассе «Колыма». По предварительной информации, водитель 1972 года рождения не справился с управлением ВАЗ-21213 и допустил опрокидывание на правую сторону движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка 1978 года рождения. Водитель и пассажир 1979 года рождения не пострадали.

Содержание алкоголя в крови водителя составило 0,200 мг/л. По его словам, он выпил с коллегами в честь Дня шахтера и двигался со скоростью 60 км/ч. Из-за темноты не заметил кучу грунта и наехал на нее.