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Президент Анголы передал через глав МИД письмо Путину

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Фото: ТАСС/Zuma/Simone Kuhlmey
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Президент Анголы Жоау Лоренсу направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину. Послание передал глава МИДа республики Мануэл Домингуш Аугушту министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову 26 августа.

«Прежде всего я хотел бы вручить послание, которое направил президент Анголы Жоау Лоуренсу президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Аугушту, его слова приводит ТАСС.

По словам министра, Ангола продолжает работать над выполнением программ, которые обсуждались во время визита Лоренсу в Россию. Данные проекты должны укрепить экономику республики и сотрудничество между Луандой и Москвой.

Аугушту поблагодарил Лаврова за теплый прием и признался, что во время каждого визита в Россию чувствует себя как дома.

Лидер Анголы приезжал в Россию с визитом в начале апреля. Тогда же состоялась его встреча с Владимиром Путиным.

Ранее в августе в США обеспокоились углублением Россией сотрудничества со странами Африки.

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