Президент Анголы передал через глав МИД письмо Путину
Президент Анголы Жоау Лоренсу направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину. Послание передал глава МИДа республики Мануэл Домингуш Аугушту министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову 26 августа.
«Прежде всего я хотел бы вручить послание, которое направил президент Анголы Жоау Лоуренсу президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Аугушту, его слова приводит ТАСС.
По словам министра, Ангола продолжает работать над выполнением программ, которые обсуждались во время визита Лоренсу в Россию. Данные проекты должны укрепить экономику республики и сотрудничество между Луандой и Москвой.
Аугушту поблагодарил Лаврова за теплый прием и признался, что во время каждого визита в Россию чувствует себя как дома.
Лидер Анголы приезжал в Россию с визитом в начале апреля. Тогда же состоялась его встреча с Владимиром Путиным.
Ранее в августе в США обеспокоились углублением Россией сотрудничества со странами Африки.