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Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинской области

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Восемь человек пострадали в столкновении двух легковых автомобилей и маршрутки в Челябинской области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла на территории города Сатка. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением во время дождя и совершил выезд на встречную полосу. В итоге он допустил столкновение с автомобилем Lada X-Ray. Затем «ВАЗ» ударил маршрутное такси, сообщает ИА «Ура.ру».

Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» были госпитализированы. Также травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса, они направлены на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

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