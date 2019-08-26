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Москвичам предложили провести бесплатную диагностику компьютеров

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Жителям Москвы предложили бесплатно проверить состояние своих компьютеров в рамках акции «Диагностика за спасибо». Об этом 26 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Инициатором акции, которая продлится до конца сентября, выступил онлайн-сервис «Чудо техника». Горожане смогут сдать на диагностику компьютеры с операционной системой Windows. Диагностика будет проводиться удаленно. Пользователям необходимо будет зарегистрироваться на сервисе, после чего профессионал свяжется с клиентом и ответит на необходимые вопросы. После этого произойдет удаленное подключение к компьютеру и его проверка дистанционно, пишет «Федеральное агентство новостей».

Диагностика будет доступна с 10:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Сервис гарантирует безопасность персональных данных, за всеми действиями можно будет наблюдать на экране компьютера. В 2018 году в акции приняли участие больше 800 москвичей.

7 августа сообщалось, что эксперты рассказали о правилах кибербезопасности для граждан. В частности, рекомендуется воздержаться от скачивания программ из непроверенных источников, а также внимательнее относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений.

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