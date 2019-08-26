Оплату проезда банковской картой запустили в трамваях Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле проезд на трамвае теперь можно оплатить не только наличными, но и банковской картой. Об этом сообщается в официальной группе «Тагильского трамвая» в соцсети.

В тестовом режиме запущены терминалы, на которых кондукторы печатают чеки, пишет TagilCity.ru. Предполагается, что в будущем введут систему повременной оплаты проезда. Такой способ будет выгоден пассажирам, которые ездят по паре остановок или добираются с пересадками.

В следующем году на улицы города выйдут три инновационных низкопольных трамвая. В салонах есть беспроводной интернет и порты для зарядки гаджетов. В основе трамвая — инновационная тележка. Максимально вагон может вместить 190 пассажиров.