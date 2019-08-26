Восемь детсадов на Сахалине получат гранты на оборудование по робототехнике

В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса проекта «Мир конструирования и робототехники». Комиссия отобрала восемь детских садов, которые получат гранты на приобретение оборудования, сообщает пресс-служба городской администрации.

Цель грантового конкурса заключается в популяризации технического конструирования и приобщения дошкольников к техническому творчеству. На полученные гранты учреждения закупят дорогостоящее оборудование и начнут обучение детей робототехнике, пишет ИА SakhalinMedia.

Вторым направлением реализации конкурса является обучение педагогов. В сентябре 2019 года для них пройдет курсовая подготовка. Кроме того, идут переговоры с московским центром об обучении победителей этого года.

В Южно-Сахалинске робототехническое творчество развивается на базе 22 образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области 360 млн рублей направят на оснащение школ новым оборудованием, интернетом, а также на развитие образования в отдаленных районах.