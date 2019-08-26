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Власти Карелии увеличили объем помощи районам республики

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Районы Карелии в 2019 году получат дополнительные средства из регионального бюджета. Общая сумма составит 13,8 млрд рублей.

Как пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на министерство финансов Карелии, каждый год муниципалитеты получают не менее 30% регионального бюджета. Рост межбюджетных трансфертов каждый год составляет более 2 млрд рублей. Так, в 2018 году он увеличился на 2,1 млрд рублей по сравнению с 2017 годом, в 2019 году — на 2,9 млрд рублей.

В министерстве отметили, что в этом году в Карелии решили «расширить механизмы стимулирования органов местного самоуправления». Речь идет о выделении дополнительно 116 млн рублей.

23 августа сообщалось, что в Арктической зоне Карелии построят медицинский кластер. Он объединит несколько районных больниц.

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