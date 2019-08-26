ГИБДД будет штрафовать водителей самокатов

В ГИБДД заявили, что начнут штрафовать владельцев электросамокатов. Поправки в ПДД для сигвеев и гироскутеров уже готовы. Прежде всего в документе классифицируют все виды новой техники. Дорожные полицейские будут следить за наличием шлема на водителе. Введут и скоростной режим, рассчитанный для электросамокатов. Предварительно, новые правила начнут действовать в конце этого года.