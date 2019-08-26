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Второй тур выборов главы Абхазии назначен на 8 сентября

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Согласно предварительным итогам, ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал достаточного количества голосов для избрания в первом туре голосования, поэтому будет проведен второй тур, пишет «Интерфакс» 26 августа.

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По словам председателя Центризбиркома (ЦИК) республики Тамаза Гогии, голосование назначено на 8 сентября. Ту же дату озвучил спикер республиканского парламента Валерий Кварчия.

«Выборы прошли в спокойной обстановке... уверен, что в результатах выборов отражена воля нашего народа. Окончательный результат покажет второй тур выборов, который состоится через две недели, то есть 8 сентября», — цитирует его «РИА Новости».

Гонку за президентское кресло продолжат действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, пишет «Газета.ру».

По данным ЦИК, которые транслировались в штабах кандидатов, Хаджимба набрал 26,6% голосов, Квициния — 24,6% голосов, а советник действующего главы республики Олег Аршба — 24,9% голосов. Однако позднее в штабе Квицинии заявили, что он с небольшим перевесом опередил советника. Пока точных цифр по первому туру не приводится.

Выборы президента и вице-президента Абхазии прошли 25 августа. На пост главы республики претендовали девять человек. Явка преодолела барьер в 50%, требуемый для признания голосования состоявшимся, и составила 66,55% — свои голоса за кандидатов отдали более 86 тыс. человек.

Нарушений, влияющих на результаты выборов, в ЦИК страны не зафиксировали. Заявлений от кандидатов о нарушениях также не поступало.

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