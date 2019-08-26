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Иран пригрозил Израилю ответственностью за агрессию к Сирии и Ливану

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ayal Margolin
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Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Израиль должен понимать, что понесет ответственность за действия против Ирака, Ливана и Сирии. Об этом в понедельник, 26 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

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«Израиль должен понимать последствия своих агрессивных действий и их цену», — заявил Рабии. По его словам, Иран осуждает любую агрессию со стороны Израиля в отношении стран региона и признает право Ирака, Ливана и Сирии на самозащиту.

24 августа ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. Согласно заявлению израильских военных, целью стали объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба. По их данным, силы Ирана якобы планировали атаку на территорию Израиля с использованием беспилотников. Несколько ракет были сбиты и упали на юге страны, не достигнув целей. Взрывы были слышны вблизи Дамаска.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, иранские военные планировали удар по территории Израиля с использованием беспилотников. Как отметил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, его страна продолжит «решительно отвечать на иранскую агрессию».

На следующий день два израильских беспилотника заметили на окраине Бейрута. Отмечается, что один дрон упал в районе Муаввад недалеко от информационного центра «Хезболлы», а второй взорвался в воздухе, вызвав пожар в районе Дахия.

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