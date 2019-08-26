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Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

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Президент США Дональд Трамп и лидеры стран-участниц G7 разошлись во взглядах на восстановления формата G8 с участием России. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источник в дипломатических кругах, вечером 24 августа в Биаррице, где проходил саммит «большой семерки», кипели споры по поводу возвращения России.

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По мнению Трампа, спустя пять лет после исключения из «восьмерки» Россия должна снова участвовать в саммите. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте выразил согласие. Британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава правительства Канады Джастин Трюдо, а также глава Европейского совета Дональд Туск высказались против. Глава правительства Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет.

«В этот момент… обстановка начала накаляться, если не сказать больше», — рассказал источник британскому изданию. По его словам, большинство лидеров стран G7 сочли, что президент России Владимир Путин «не вписывается в семью либеральных демократий». Трамп при этом настаивал, что на фоне происходящего в Сирии, Иране и КНДР «имеет смысл» вернуть Москву.

Позже, по окончании первого дня саммита, Трамп написал в Twitter, что ужин с лидерами стран G7 прошел очень удачно.

Россия была исключена из G8 в 2014 году после присоединения Крыма. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что у нее нет цели возвращения в G8.

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