Поединок двух взрослых самцов косули попал в объектив фотоловушки

Двое взрослых самцов косули подрались в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, поединок попал в объектив фотоловушки. Снимки борьбы двух животных опубликованы на страницах заказника в соцсетях в понедельник, 26 августа.

«Судя по рогам, на снимках — взрослые самцы. Косули — территориальные животные, в связи с чем специалисты предполагают, что борьба на снимках происходит за территорию», — сказал представитель нацпарка, его слова приводит «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, борьба закончилась благополучно. Есть снимок, на котором видно, что оба самца после поединка разошлись невредимыми.

В июле в объектив фотоловушки в пещере приморского заказника «Кедровая Падь» попал неизвестный экспертам леопард. Ему присвоили номер Leo 144M.