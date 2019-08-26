Прямой эфир

Поединок двух взрослых самцов косули попал в объектив фотоловушки

0
Фото: vk.com/leopard_land
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое взрослых самцов косули подрались в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, поединок попал в объектив фотоловушки. Снимки борьбы двух животных опубликованы на страницах заказника в соцсетях в понедельник, 26 августа.

«Судя по рогам, на снимках — взрослые самцы. Косули — территориальные животные, в связи с чем специалисты предполагают, что борьба на снимках происходит за территорию», — сказал представитель нацпарка, его слова приводит «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, борьба закончилась благополучно. Есть снимок, на котором видно, что оба самца после поединка разошлись невредимыми.

В июле в объектив фотоловушки в пещере приморского заказника «Кедровая Падь» попал неизвестный экспертам леопард. Ему присвоили номер Leo 144M.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Норильске медведь забрел на турбазу
Ученые обнаружили скалу из мультфильма «Король Лев» в Приморье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019