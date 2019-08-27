Уже много лет День российского кино отмечается 27 августа. И сегодня можно говорить о юбилее: ровно 100 лет назад Советом народных комиссаров новорожденной советской республики был принят декрет о национализации кинопромышленности — один из многих подобных постановлений новой власти и, наверное, малозаметный для большинства населения страны, но крайне важный для тех, кто занимался кино.

Кинематографисты царской России считали год как театралы — с сентября по май. А лето было периодом «гастролей» — выездных экспедиций на юг. Со времен Александра Ханжонкова, который первым открыл Ялту как замечательное место для съемок, режиссеры и продюсеры тех лет облюбовали Черноморское побережье. Так и летом 1918 года они разъехались в Одессу или в Крым, но вернуться в большинстве своем не смогли. Началась Гражданская война, пересекать линию фронта было трудно и опасно — легче остаться и продолжать работать там.

А главное — скоро им стало некуда возвращаться. В стране полным ходом шла «ползучая» национализация. Если вы почитаете газету «Кино», то увидите, что уже в 1918 году кинематографисты с ужасом ждали, что руки властей дойдут и до них. Все понимали, что это будет конец привычного мира, поэтому осторожничали. Рамки свободного творчества резко сузились, налаженная индустрия потихоньку рушилась, тем более уже разгоралась война. Наконец худшие опасения сбылись, и в 1919 году с частным кинопроизводством было покончено.

Студии со всем имуществом, кинотеатры — буквально всё перешло в ведение Наркомпроса. В годы НЭПа случились некоторые послабления, но их мало кто дождался. Власть в Крыму менялась неоднократно, а когда в 1920 году войска Фрунзе наконец заняли полуостров, кинематографисты вместе с остатками Белой армии сели на пароходы и отправились в эмиграцию. И, наверное, поступили вполне благоразумно.

Национализация освободила огромное пространство на культурной и экономической карте страны. Съемочные павильоны стояли пустыми с выбитыми стеклами, засыпанные снегом. По ним бродили случайные сторожа, которым давно никто не платил зарплату. Дорогая техника просто валялась, уже мало для чего пригодная из-за осадков. Но, как мы знаем из физики, природа не терпит пустоты и вакуум всё равно будет заполняется.

И вот на это выжженное поле пришли «варвары» — молодые, наглые, образованные. Они вряд ли понимали, что творят историю. Кто-то хотел подзаработать, кого-то вели амбиции и знакомства. Например, Сергей Эйзенштейн учился у Мейерхольда, обожал театр и мечтал сделать что-то выдающееся. Однако, как ни тянись за Мейерхольдом, за рамки театральной эстетики не прыгнешь. А тут кино делает свои первые шаги, и он с головой окунулся в новое искусство, очарованный его возможностями.

И Дзига Вертов, и Всеволод Пудовкин, и Лев Кулешов, и многие другие, какими бы разными они ни были, — всех подхватила эта волна. Именно им было суждено стать у истоков удивительнейшего феномена — советского кинематографа, который просуществовал почти 70 лет и дал фантастические образцы искусства, не похожего ни на какое другое — ни на американское, ни на европейское, не на азиатское. И во многом это молодое советское кино образовалось благодаря ленинскому декрету от 27 августа 1919 года. Вряд ли власти рассчитывали именно на такой результат, но факт остается фактом.

Сам же праздник возник в 1980 году. Годом ранее на ВДНХ в Монреальском павильоне прошла грандиозная выставка, приуроченная к 60-летию советского кино. Там демонстрировалось множество уникальных экспонатов — костюмы, реквизит, был даже вагон кинопоезда. Экспозиция имела невероятный успех, на нее стояли очереди. Эффект оказался настолько силен, что, возможно, еще и поэтому власти решили учредить праздник советского кино.

Его название неоднократно менялось (День кино, День российского кино), но сама дата прижилась. Как в ранние христианские времена храмы строились на местах языческих капищ, потому что люди привыкли туда ходить, так и День советского кино смог пережить Советский Союз. Да, можно поискать для профессионального праздника знаменательные даты и в дореволюционной истории. Но трудно найти событие, которое смогло бы соперничать с судьбоносным ленинским декретом.

Автор — киновед, историк кино, автор реконструкции фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции», кандидат искусствоведения

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