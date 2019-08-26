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Участники «Тавриды-Арт» выступили с посланиями творческому сообществу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
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Участники фестиваля «Таврида-Арт», проходившего в крымской бухте Капсель, создали послания творческому сообществу всего мира. Их арт-манифесты, сформулированные в разных художественных формах, были озвучены в рамках масштабного шествия, в котором приняли участие более 4 тыс. молодых деятелей культуры и искусств.

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Как сообщает «РИА Новости» в понедельник, 26 августа, участники арт-кварталов «Таврида Музыка» и КВН выступили с песнями, представители «Тавриды Лайф» сняли мотивирующий короткометражный фильм, а арт-манифестом квартала «Таврида Танцы» стал массовый танец под ремикс «Калинки-малинки».

Ранее в понедельник сообщалось, что фестиваль «Таврида-Арт» посетили более 45 тыс. зрителей — это на 10 тыс. больше, чем было заявлено организаторами изначально.

Основная программа «Тавриды-Арт» завершилась 25 августа грандиозным концертом.

В тот же день стало известно, что фестиваль начиная с 2022 года будет круглогодичным.

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