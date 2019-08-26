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Экс-министр обороны Израиля сбрил усы и посоветовал электорату читать по губам

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Фото: facebook.com/Peretz.Amir
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Бывший министр обороны Израиля и лидер старейшей в стране партии «Авода» Амир Перец сбрил усы, которые носил почти 50 лет, для того, чтобы одержать победу на парламентских выборах. Об этом сообщается 25 августа на его странице в Facebook.

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«После 47 лет я сбрил усы, потому что, по-видимому, они мешали некоторым видеть мои губы и слышать, что я говорю», — отметил Перец, обращаясь к электорату.

Глава лейбористов также добавил, что не намерен поддерживать действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет «Газета.ру». «Мы не будем сидеть с Биби Нетаньяху в одном правительстве. Точка. Ни при каких обстоятельствах, ни за какую цену», — подчеркнул Перец.

30 мая парламент Израиля спустя месяц после присяги депутатов проголосовал за самороспуск и назначил досрочные выборы на 17 сентября. Причиной такого решения стало то, что премьер-министр не смог сформировать правящую коалицию и кабинет министров.

Президент Израиля Реувен Ривлин по итогам прошедших в стране парламентских выборов поручил Нетаньяху сформировать правительство еще 17 апреля. На распределение министерских портфелей и разработку программы правительства ему было отведено 42 дня. Однако разногласия между движениями религиозных еврейских общин и антиклерикально настроенной партией «Наш дом Израиль» ему преодолеть не удалось.

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