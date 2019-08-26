Прямой эфир

СМИ узнали об объединении авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус»

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Холдинговая компания S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Об этом 26 августа пишет газета «Ведомости» со ссылкой на менеджеров холдинга.

Собеседники издания утверждают, что компания уже уведомила сотрудников о слиянии, которое должно произойти не в форме объединения юридических лиц, а путем перевода парка.

Таким образом, самолеты «Глобуса» перейдут в сертификат эксплуатанта «Сибири», которая также получит всех работников «Глобуса». Предполагается, что первое судно переведут в конце сентября, после чего лайнеры будут поступать в распоряжение «Сибири» каждые две недели. Таким образом, слияние завершится к середине декабря.

На данный момент «Сибирь» эксплуатирует 61 среднемагистральный Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer Е-170. У «Глобуса» — 23 среднемагистральных Boeing 737. Бортпроводники пройдут переобучение для работы как на Airbus, так и на Boeing. Информацию об объединении подтвердил представитель S7.

«Сибирь» в августе подала заявку в Росавиацию на расширение сертификата эксплуатанта новыми типами судов — модификациями Boeing 737», — рассказала старший вице-президент S7 Group Татьяна Филева.

Ни на контрагентов, ни на пассажиров объединение не повлияет — все договоры будут перезаключены на одну авиакомпанию, а авиарейсы будут выполняться под единым кодом S7. Возглавит объединенную компанию нынешний гендиректор «Глобуса» Вадим Клебанов, а глава «Сибири» Владимир Объедков будет руководить в холдинге проектом по строительству завода бизнес-джетов в Подмосковье.

Совокупный экономический эффект от слияния составит до 600 млн рублей в год. Предположительно, «Глобус» выставят на продажу либо будут использовать в собственных проектах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В S7 объяснили полет над Украиной
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в аэропорт Гагарин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019