СМИ узнали об объединении авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус»

Холдинговая компания S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Об этом 26 августа пишет газета «Ведомости» со ссылкой на менеджеров холдинга.

Собеседники издания утверждают, что компания уже уведомила сотрудников о слиянии, которое должно произойти не в форме объединения юридических лиц, а путем перевода парка.

Таким образом, самолеты «Глобуса» перейдут в сертификат эксплуатанта «Сибири», которая также получит всех работников «Глобуса». Предполагается, что первое судно переведут в конце сентября, после чего лайнеры будут поступать в распоряжение «Сибири» каждые две недели. Таким образом, слияние завершится к середине декабря.

На данный момент «Сибирь» эксплуатирует 61 среднемагистральный Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer Е-170. У «Глобуса» — 23 среднемагистральных Boeing 737. Бортпроводники пройдут переобучение для работы как на Airbus, так и на Boeing. Информацию об объединении подтвердил представитель S7.

«Сибирь» в августе подала заявку в Росавиацию на расширение сертификата эксплуатанта новыми типами судов — модификациями Boeing 737», — рассказала старший вице-президент S7 Group Татьяна Филева.

Ни на контрагентов, ни на пассажиров объединение не повлияет — все договоры будут перезаключены на одну авиакомпанию, а авиарейсы будут выполняться под единым кодом S7. Возглавит объединенную компанию нынешний гендиректор «Глобуса» Вадим Клебанов, а глава «Сибири» Владимир Объедков будет руководить в холдинге проектом по строительству завода бизнес-джетов в Подмосковье.

Совокупный экономический эффект от слияния составит до 600 млн рублей в год. Предположительно, «Глобус» выставят на продажу либо будут использовать в собственных проектах.