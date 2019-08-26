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Меркель назвала место следующей встречи «нормандской четверки»

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Следующий саммит «нормандской четверки» состоится в Париже. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе форума G7 во французском Биаррице, передает в понедельник, 26 августа, Deutsche welle.

Канцлер отметила, что совместно с новым президентом Украины Владимиром Зеленским можно будет добиться прогресса в выполнении минских соглашений для разрешения кризиса на юго-востоке Украины.

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«При наличии воли с обеих сторон у нас есть возможность продвинуться вперед», — сказала канцлер Германии.

По словам Меркель, ФРГ и Франция работают над организацией этой встречи и стараются, чтобы она прошла в ближайшее время, передает «Газета.ру».

Накануне канцлер сообщила, что Париж и Берлин активно работают на организацией встречи «нормандской четверки».

19 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости провести встречу в «нормандском формате». Как сообщили в Кремле, эта тема «весьма развернуто обсуждалась» время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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