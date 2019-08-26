Фестиваль «Таврида-Арт» посетили более 45 тыс. человек

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» в крымском Судаке посетили более 45 тыс. зрителей, сообщили в понедельник, 26 августа, его организаторы, пишет «РИА Новости».

Как отметил руководитель фестиваля Сергей Першин, «Таврида-Арт» объединил все направления искусства и стал самой большой в стране площадкой кастингов и возможностей самореализации для творческой молодежи.

Форум «Таврида-Арт» завершился в Крыму 25 августа грандиозным концертом. На протяжении трех дней участники и гости мероприятия наблюдали на сцене известных артистов самых разных направлений.Организаторы сформировали выступления по стилям. Так, в первый день на основной сцене звучал рок, во второй — рэп, в третий — популярная эстрадная музыка.

На форуме, помимо музыкальных мероприятий, также были продемонстрированы инсталляции, традиционная живопись на холсте, видео-арт и фотопроекты. А одним из самых зрелищных моментов фестиваля стало появление парусника «Херсонес» под алыми парусами.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму недалеко от Судака с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа.