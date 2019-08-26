Названы мешающие похудеть факторы

Эксперты перечислили четыре причины, из-за которых лишний вес не уходит даже при физической активности и правильном рационе питания человека.

Одним из факторов, мешающих похудеть, может быть стресс или недостаток сна. Организм каждого человека по-разному влияет на недосып и психологические напряжения, поэтому у некоторых может возникать замедление обмена веществ и накопление жировой прослойки.

Еще одной причиной специалисты называют неправильную работу надпочечников. Из-за такого отклонения вырабатывается слишком много кортизола, который провоцирует повышение аппетита.

Также не редко мешают похудеть проблемы с щитовидной железой и нехватка витамина D3 (холекальциферола), пишет Медикфорум. Именно D3 отвечает за усвоение кальция - важного микроэлемента для здорового обмена веществ.

23 августа эксперты назвали помогающий быстро похудеть продукт.