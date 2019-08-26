В Киеве обстреляли из гранатомета здание строительной компании
В Киеве расстреляли из гранатомета офис Мостострою.
Злоумышленники с места происшествия скрылись.
В результате нападения поврежден четвертый этаж, на третьем и пятом — разбиты стекла. На месте работают полицейские и следственные группы.
Мостострой — крупнейшая украинская компания по возведению путепроводов.
В Киеве расстреляли из гранатомета офис Мостострою.
Злоумышленники с места происшествия скрылись.
В результате нападения поврежден четвертый этаж, на третьем и пятом — разбиты стекла. На месте работают полицейские и следственные группы.
Мостострой — крупнейшая украинская компания по возведению путепроводов.