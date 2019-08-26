На Украине назвали причину независимости страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne 25 августа рассказал, почему другие государства признали независимость его страны.

По его словам, в то время, когда 24 августа 1991 года Украина объявила о своей независимости, ни одна страна этого не признала, но позже ситуация изменилась благодаря проведенному референдуму.

«Значение референдума настолько огромно. <…> Только после референдума начали признавать. И с 1 декабря по 1 января 92-го года нас признали почти 50 стран», — сказал экс-глава государства.

Кравчук рассказал, что тогда он ежедневно отвечал на поздравления и телеграммы, а также отметил активный процесс поддержки независимости Украины в мире.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал объединиться всех украинцев вне зависимости от вероисповедания или используемого языка.