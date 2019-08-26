Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
В Москве погиб режиссер Игорь Хомский. Момент аварии оказался в распоряжении «Известий»
42-летний Хомский на автомобиле каршеринга врезался в припаркованную фуру. Столкновение оказалось смертельным.
Он известен работой над сериалом «Закон каменных джунглей».
В Москве погиб режиссер Игорь Хомский. Момент аварии оказался в распоряжении «Известий»
42-летний Хомский на автомобиле каршеринга врезался в припаркованную фуру. Столкновение оказалось смертельным.
Он известен работой над сериалом «Закон каменных джунглей».