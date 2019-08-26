Режиссер Соловьев рассказал о праздновании Дня рождения и съемках фильма

Режиссер Сергей Соловьев 25 августа отметил свое 75-летие. В интервью «Известям» он рассказал, почему только сейчас решил открыть свой собственный театр, поделился планами на День рождения и ответил на вопрос, стоит ли ждать обещанную картину с Пьером Ришаром.

По его словам, он всегда хотел «спрятаться где-нибудь в лесах» в свой праздник и забыть про эту дату. Однако, поскольку такого никогда не получается, то он решил отметить День рождения в кругу близких.

На вопрос об открытии его собственного театра, Соловьев заявил, что он со своей командой захотел собраться все самое лучшее за пятнадцать лет и открыть свою собственную сцену.

Что касается фильма «Елизавета и Клодиль», съемками которого занимается режиссер, то по словам Соловьева, в нем может появиться французский актер Пьер Ришар.

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«Пьера Ришара снимем обязательно»