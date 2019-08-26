Прямой эфир

Режиссер Соловьев рассказал о праздновании Дня рождения и съемках фильма

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер Сергей Соловьев 25 августа отметил свое 75-летие. В интервью «Известям» он рассказал, почему только сейчас решил открыть свой собственный театр, поделился планами на День рождения и ответил на вопрос, стоит ли ждать обещанную картину с Пьером Ришаром.

По его словам, он всегда хотел «спрятаться где-нибудь в лесах» в свой праздник и забыть про эту дату. Однако, поскольку такого никогда не получается, то он решил отметить День рождения в кругу близких.

На вопрос об открытии его собственного театра, Соловьев заявил, что он со своей командой захотел собраться все самое лучшее за пятнадцать лет и открыть свою собственную сцену.

Что касается фильма «Елизавета и Клодиль», съемками которого занимается режиссер, то по словам Соловьева, в нем может появиться французский актер Пьер Ришар.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пьера Ришара снимем обязательно»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пускепалис рассказал о планах на посту худрука Волковского театра
Медведев поздравил режиссера Соловьева с 75-летием

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019