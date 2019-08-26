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Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

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Фото: агентство городских новостей Москва/Сергей Ведяшкин
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На этой рабочей неделе в Москве ожидается резкое похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с 26 августа температура понизится на 5–7 градусов.

«В понедельник будет ясная сухая погода с максимальными значениями +20…+22 градусов, в среду температура понизится. Она будет в зоне +15…+17 градусов, по области даже ниже», — цитирует синоптика RT.

Вильфанд отметил, что заметно холоднее станут ночи. В четверг ожидается похолодание до +3...+8 градусов.

Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели. При этом погода будет сухая. Осадки ожидаются только во вторник, 27 августа, из-за прохождения антициклона. Именно с приходом его холодной части на территорию европейской России и связано похолодание.

12 августа сообщалось, что из-за плохой погоды продажи дождевиков выросли на 700%.

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